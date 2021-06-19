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воскресенье, 20 июня 2021 00:19

Испания не смогла обыграть Польшу

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Испания не смогла обыграть Польшу
Роберт Левандовский забил первый гол на турнире. Фото: Reuters

Сборная Испании не смогла одержать первую победу на Евро-2020. В Севилье испанцы разошлись миром со сборной Польши - 1:1. Голами отметились Альваро Мората и Роберт Левандовски.

Не верится, что эта сборная Испании еще осенью громила Украину - 4:0 а Германию - 6:0. Как только приходит время большого турнира пиренейцы становятся скованными, академическими и медленными игроками. Испанцы не заслужили победу над Польшей и теперь обязательно должны побеждать в последнем туре Словакию, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.

После нулевой ничьей со сборной Швеции, на этот раз небольшой прогресс все же есть. Испанцы смогли забить гол на грани офсайда. Отличился освистанный всеми Мората. Однако продолжения не произошло. Поляки перехватили инициативу и смогли сравнять счет.

Первый гол на турнире забил Роберт Левандовски. Он должен был сравнивать счет еще в первом тайме, когда добивал после выстрела Свидерского в штангу. Однако тогда претенденту на "Золотой мяч" помешали защитники и голкипер. Во втором тайме арбитры засчитали гол Роберта несмотря на небольшой толчок Лапорта.

Польша не прижалась к воротам и попыталась вырвать победу. Однако сделать это уже не позволили хозяева поля. Хотя они не наиграли на три зачетных балла. Испанцы демонстрируют все тот же футбол, который принес им успех в 2008-12 годах. Но сейчас этого уже мало.

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Ситуация в группе Е остается наиболее запутанной. Лидируют шведы, в которых 4 балла. Далее следует Словакия с 3 очками. Испанцы имеют 2, а Польша - 1 очко. В последнем туре 22 июня Польша будет принимать Швецию, а Испания - Словакию.

Автор: Юрий Стригун
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