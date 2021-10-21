"Искренне желаю поражения "Спартаку" - комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко работает на платформе "Мегаго". Фото: Facebook Сергея Лукьяненко.

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию оккупантом и агрессором.

Лукьяненко работал на матче третьего тура Лиги Европы между "Спартаком" и английским "Лестером", сообщает "24 канал".

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"Москва - столица страны-агрессора и оккупанта. Страны, которая оккупировала наш полуостров и начала войну на Востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней. Как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить с соседями. Но как комментатор я постараюсь нейтрально работать на этом поединке ", - заявил перед началом матча комментатор.

"Спартак" дома проиграл "Лестеру" - 3:4 побеждая по ходу матча 2:0. Московская команда одержала только одну победу. В следующем туре россияне сыграют в гостях против "Лестера".