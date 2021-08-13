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пятница, 13 августа 2021 21:00

Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"

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Искали &quot;нового Дрогба&quot; - эксперт прокомментировал переход Лукаку в &quot;Челси&quot;
Ромелу Лукаку имеет опыт выступления в АПЛ. Фото: ФК "Челси"

Форвард сборной Бельгии 28-летний Ромелу Лукаку стал игроком "Челси".

Английский клуб заплатил за футболиста миланскому "Интеру" € 115 млн. Нападающий получил соглашение на 5 лет с зарплатой € 12 млн в год.

Лукаку должен стать главным нападающим для английского клуба в следующем сезоне.

Главным редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua прокомментировал усиление состава победителем Лиги чемпионов

Для чего Лукаку "Челси"?

"Челси" испытывает ностальгию по Дидье Дрогба. Лукаку - реинкарнация ивуарийца.

По итогам прошлого сезона "Челси" выиграл Лигу чемпионов, но в чемпионате занял только четвертое место. Продемонстрировал неэффективную игру в нападении. Основной форвард Тимо Вернер забил только шесть мячей. Этого не достаточно. Для команды стоит потребность в забивном форварде.

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С каких кандидатов "Челси" выбирал нападающего?

Эрлин Холанд, Лукаку, Харри Кейн и Роберт Левандовски. "Бавария" вряд ли отпустит польского нападающего. Кейна "Тоттенхэм" также не продаст дешево. Продав Санчо в "Манчестер Юнайтед" "Боруссия" Дортмунд больше не планирует терять ведущих игроков. Холанд не имел шансов сменить клуб этим летом. Поэтому оставалась только кандидатура бельгийца. "Интер" имеет определенные финансовые трудности. Лукаку реально можно купить. "Челси" воспользовался ситуацией.

Вернер иметь статус дублера?

Нет. Тухель может использовать немецкого форварда на левом фланге атаки.

Лукаку подходит для тактических схему игры Тухеля?

Игрок такого уровня подходит любой команде и тренеру. С этим проблем не будет никаких.

Покинул "Челси" из-за Моуриньо

"Челси" сейчас готов бросить вызов главным фаворитам АПЛ "Манчестер Сити" и "Ливерпулю"?

Если этого не будет, то это будет провал.

Лукаку выступал за "Челси" в сезонах 2011/14. Почему не удалось закрепиться в "Челси" с первого раза?

В матче за Суперкубок УЕФА против "Баварии" не реализовал пенальти. После чего потерял перспективы в команде Жозе Моуриньо.

Способен Лукаку стать лучшим бомбардиром АПЛ?

Все предпосылки для этого есть. В новом сезоне должны получить противостояния Кейна и Лукаку, как лучших форвардов АПЛ. Правда, не понятно, где будет играть англичанин.

Еще какие позиции может усилить "Челси"?

Не исключаю, что подпишут еще одного центрального защитника. Сейчас много разговоров о трансфере защитника "Севильи Жюля Кунде.

Ромелу Лукаку является воспитанником "Андерлехта". В сезонах 2011/14 выступал за "Челси", но не смог закрепиться в команде. Выступал за "Эвертон", "МЮ" и "Интеру". В прошлом сезоне стал чемпионом Италии. Евро стал четвертьфиналистом в составе сборной Бельгии.

Автор: Сергей Тищенко
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