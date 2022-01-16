Ищет новую команду. "Шахтер" выставил Коноплянку на трансфер

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" выставил на трансфер бывшего полузащитника сборной Украины 32-летнего Евгения Коноплянку.

Вингер не входит в планы наставника команды Роберто Де Дзерби и будет искать новую команду, сообщает "Трибуна".

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"Горняки" не взяли Коноплянку на первый зимний сбор в Турцию.

На позиции левого полузащитника у "Шахтера" выступают Михаил Мудрик и Манор Соломон. Коноплянка проиграл им конкуренцию в первой части сезона и многое пропускает из-за травм.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. Его контракт истекает 30 июня этого года.