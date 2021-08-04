Ирина Коляденко выиграла для Украины четвертую медаль за день

Ирина Коляденко выиграла в финале – 3:1. Фото: "Моя Киевщина"

Украинская борец Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в Токио.

В борьбе за медаль украинка была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии (3:1).

Григорьева – двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира.

На старте соревнований Ирина прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. В 1/4-й победила Лун Цзя из Китая снова благодаря туше.

В полуфинальной схватке Ирина проиграла чемпионке мира 2019 года Айсуле Тыныбековой.

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Ранее украинские борцы классического стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк завоевали для Украины серебряную и золотую медали соответственно. Позже седьмую "бронзу" Украине принесли Марта Федына и Анастасия Савчук в артистическом плавании.