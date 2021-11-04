Иранский вечер в Запорожье - "Заря" вырвала победу в ЦСКА

Шахаб Захеди играет в УПЛ третий сезон. Фото: ФК "Олимпик"

В четвертом матче Лиги конференции "Заря" победила софийский ЦСКА -2:0.

Что нужно знать об игре в Запорожье?

Кадровые проблемы "Зари". У Виктора Скрипника было только четыре полевых игрока в запасе.

Различные стили построения игры. ЦСКА больше владел мячом, а "Заря" играла вторым номером от обороны.

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Анти-футбол в первом тайме За первую половину игры команды не создали ни одного опасного момента.

Превосходство ЦСКА во втором тайме. После перерыва гости имели полное игровое преимущество. Не хватило реализации, чтобы забить гол.

Пассивность "Зари". Хозяева играли совершенно без желания, без мотивации. Очень редко угрожали воротам соперников на протяжении почти всего матча.

Шахаб забил решающий гол. Иранский форвард хозяев забил через 4 мин. до завершения игры. Это был первый удар хозяев у ворот ЦСКА. Нападающий "Зари" забрал мяч у соперника на его половине поля и смог переиграть вратаря ЦСКА.

После пропущенного мяча ЦСКА развалился

После пропущенного мяча ЦСКА развалился. Гости абсолютно бросили играть и выглядели физически и эмоционально уставшим. Другой иранец Аллахар Сайядманеш уже в добавленное время забил второй гол "Зари"

Игра до забитого мяча. Игра была нервная и не зрелищная. Болгары не реализовали свои моменты, за что поплатились в конце игры.

После четырех туров "Заря" получила шесть очков. В другом матче группы "Рома" сыграет дома против "Буде-Глимта". У "Буде-Глимта" есть семь очков и лидирует в группе. У "Ромы" на один пункт меньше. В следующем туре команда Виктора Скрипника сыграет в гостях против "Ромы".