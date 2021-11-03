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среда, 03 ноября 2021 22:11

Почему "Шахтер" проиграл "Реалу"

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Почему &quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Реалу&quot;
Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: https://www.gettyimages.com

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" дома победил "Шахтер" -2:1.

Что нужно знать об игре в Мадриде?

Кадровая ситуация. "Шахтер" остался без одного из своих ведущих игроков Педриньо, а у "Реала" не мог играть Вальверде.

Де Дзерби поработал над ошибками после первого матча. В основе вышел Степаненко, что придало надежности внутри поля. Свой шанс получил со стартовых минут Мудрик.

Равная игра. Команды поочередно обладали территориальным и игровым преимуществом. "Реал" больше играл первым номером, а "Шахтер" искал простор и свободные зоны.

Анчелотти рисковал. Итальянский наставник решил приссинговать "Шахтер". Это привело к большому количеству потерь в середине и своей половине поля. Гости получили столь нужное для них пространство.

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Марлон привез гол. Бразильский защитник "Шахтера" потерял мяч в собственной штрафной. Бензема оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Сильный матч Алана Патрика. Бразилец был лидером гостей в середине поля, вел игру команды. Патрик попал в штангу и сделал ассист на Фернандо.

Дубль Бензема. Форвард сборной Франции забивал внутри каждого из таймов.

Неудержимый Виннисиус. Бразильский вингер хозяев эффектно и эффективно действовал на левом фланге. Додо так и не справился со своим соотечественником.

Возвращение Степаненко придало "Шахтеру" надежности в середине поля

Надежный Трубин. Вратарь "Шахтера" несколько раз откровенно спасал свою команду.

Замены Де Дзерби не усилили игру. "Шахтер" пытался спастись от поражения. Де Дзерби выпускал свежих игроков, но ни один из них не усилил игру команды.

Неоднозначный Мудрик. Игрок молодежной сборной Украины успешно действовал в атаке, когда имел пространство, но плохо отрабатывал на оборону и в прессинге. Стал одним из виновников второго пропущенного мяча.

Закономерная победа "Реала". Нельзя сказать, что хозяева сыграли на максимуме. Команда Анчелотти приложила сколько усилий, сколько требовалось для победы.

"Реал" набрал девять очков и возглавил группу. У "Шахтера" остается только одно очко в четырех матчах.

В другом матче группы "Шериф" будет принимать "Интер".24 ноября "Шахтер" сыграет в гостях против "Интера" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало игры в 19:45.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
03
ноября

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

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