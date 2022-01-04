Интересовались "Барселона" и "Бавария". "Динамо" вернуло перспективного защитника

Алан Аусси провел два сезона в аренде. Фото: ФК "Торпедо-Белаз"

Защитник юношеских сборных Украины 20-летний Алан Аусси вернулся в киевское "Динамо".

Предыдущий сезон Аусси провел на правах аренды в белорусском "Торпедо-Белазе", сообщает Sport.ua.

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Аусси называли одним из главных талантов академии "Шахтера", а интерес к нему в 15-летнем возрасте проявляли "Барселона" и "Бавария". В "Динамо" Алан перешел в начале 2018 года, но не смог закрепиться в команде.

Сезон 2019/20 провел в аренде в чешском "Словане". Прошлый сезон отыграл в Беларуси.

У футболиста есть сирийские корни. Местная федерация хочет, чтобы он играл за сборную Сирии.

В нынешнем сезоне "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут гостевым матчем против "Ингульца".