"Интер" завлекает Месси космической зарплатой

Лионель Месси может перебраться в Серию А. Фото: Reuters/ Sergio Perez

Итальянский "Интер" хочет пополнить свой состав форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Миланский клуб хочет подписать аргентинца в 2021 году, когда у него закончится договор с "Барселоной", сообщает Gazzeta dello Sport.

"Интер" готов предложить аргентинцу контракт на четыре года и €260 млн. Чистая прибыль футболиста составит около €50 млн в год.

Масла в огонь подливает информация, что отец Месси планирует переехать жить в Милан из-за упрощенной системы налогов.

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В текущем сезоне Лионель Месси провел 42 поединка, в которых записал в свой актив 30 голов и 26 ассистов.