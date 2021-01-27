Лукаку вывел "Интер" в следующую стадию Кубка Италии. Фото: REUTERS

В матче 1/4 Кубка Италии "Интер" победил "Милан" - 2:1.

Счет в матче открыл Златан Ибрагимович в конце 1-го тайма. После перерыва шведского нападающего извлекли за 2-е предупреждение после конфликта с Ромелу Лукаку.

Сначала бельгийский форвард реализовал пенальти, а в самом конце игры датчанин Кристиан Эриксен безупречно исполнил штрафной удар и принес победу "Интера".

Главный арбитр матча Паоло Валери получил травму в конце матча. Команды переиграли 10 мин.

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В следующем матче "Интер" будет принимать "Бенавенто", а "Милан" сыграет против "Болоньи".