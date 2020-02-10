"Интер" победил "Милан" в результативном матче

"Интер" сумел одержать волевую победу в дерби Милан. Фото: рейтер

В центральном матче 23-го тура Серии А "Интер" обыграл "Милан" - 4: 2.

В концовке первого тайма "россонери" сделали весомую заявку на победу, отличившись дважды. Анте Ребич вывел "Мила" вперед, Златан Ибрагимович удвоил преимущество команды Стефано Пиоли, сообщает "Спортарена".

После перерыва "Интер" перевернул ход встречи. На 51-й мин. Марцело Брозович сократил отставание нерадзурри, на 54-й мин. Матиас Весино сравнял счет в миланском дерби.

В середине второго тайма команда Антонио Конте вовсе вышла вперед. Стефан Де Врей головой замкнул подачу Кандрева с углового. В компенсированное время Ромелу Лукаку установил окончательный счет встречи - 4: 2.

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"Интер" набрал 54 очка и сравнялся с "Ювентусом" на вершине Серии А. "Милан" с 32 очками находится на 10-й позиции.