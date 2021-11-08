"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Лаутаро Мартинес выступает за Интер с 2018 года. Фото: Gettyimages.com/

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

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Наставной соперник "Шахтера" "Интер" не смог победить в миланском дерби. Первый тайм против "Милана" получился очень активным и богатым событиями. Команды на старте поединка обменялись забитыми мячами - Хакан Чалхоноглу реализовал пенальти, а за "Интер" забил Стефан Де Врей. У команды Симоне Индзаги были шансы выйти вперед, но Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

После перерыва игра успокоилась. В конце матча Алексис Салемакерс мог принести победу "Милану", но попал в штангу. На табло остался счет первого тайма -1:1.

"Реал" одержал трудную победу над "Райо Вальекано" -2:1. Команда Карло Анчелотти дважды забила в первом тайме усилиями Карим Бензема и Тони Кросса. На исходе матча Радомель Фалькао отквитал один гол. "Реал" ждала нервная концовка, но "сливочные" возможности сохранить три очка.

"Шериф" разбил "Зимбру" - 6:0.

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Следующий соперник "Динамо" мюнхенская "Бавария" закрепила свое лидерство в Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна победила "Фрайбург" – 2:1. Мюнхенцы уверенно победили, а пропустили единственный гол уже в добавленное к матчу время.

"Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании. Каталонцы побеждали по ходу игры "Сельту" – 3:0, но не смогли удержать преимущество – 3:3.

"Бенфика" сокрушила "Брагу" - 6:1. Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел весь матч в запасе.

"Рома" в очередной раз потеряла очки в Серии А. Команда Жозе Моуриньо проиграла "Вероне" - 2:3. "Буде-Глимт" сыграл в ничью с "Хеукуссином" -2:2. ЦСКА проведет свой матч в понедельник.

В чемпионате Украины сменился лидер. "Динамо" дома проиграло "Ворскле" -1:2. "Шахтер" победил в гостях "Колос" -3:1. Теперь "горняки" на первом месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Заря" разбила "Верес" -3:0 и находится на четвертом месте.