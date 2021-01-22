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пятница, 22 января 2021 10:03

"Интер" интересуется защитником "Динамо"

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&quot;Интер&quot; интересуется защитником &quot;Динамо&quot;
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Миланский "Интер" заинтересован в услугах защитника сборной Украины и киевского "Динамо" 21-летнего Виталия Миколенко.

Украинский защитник находится шорт-листе итальянского гранда на позицию левого защитника, сообщает Calciomercato.

"Интер" также рассматривает на эту позицию защитника "Челси" Маркоса Алонсо и Эмерсона с "Челси" и Робина Гозенса с "Аталанты". Меньше шансов на трансфер защитников "Барселоны" Хуниора Фирпо и "Вероны" Федерико Ди Марко.

Transfermarkt оценивает Миколенко в €15 млн, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 сентября 2025 года.

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В этом сезоне Виталий Миколенко провел 14 матчей за "Динамо", в которых сделал 1 ассист.

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