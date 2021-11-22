"Интер" бьет лидера, "Барселона" побеждает с Хави: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Лаутаро Мартинес выступает за Интер с 2018 года. Фото: Gettyimages.com/

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в своих национальных чемпионатах.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Мюнхенская "Бавария" сенсационно проиграла в Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна в гостях уступила "Аугсбургу" -1:2.

Все мячи были забиты в первом тайме. За гостей отличился Роберт Левандовски.

Каталонская "Барселона" в первом матче Хави победила в дерби "Эспаньол" -1:0. Единственный гол в матче забил Мэнфис Депай с пенальти. В конце игры "Эспаньол" прижал "Барселону" к ее воротам, создал несколько хороших случаев, но забить не смог.

Лиссабонская "Бенфика" в рамках Кубка Португалии разгромила "Пасуш де Феррейра" -4:1. Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку "Бенфики".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" в конце игры спас матч из "Рухом"

Миланский "Интер" одолел лидера Серии А "Наполи" -3:2. Неаполитанцы забили первым, но затем пропустили трижды. Под матч смогли вернуться в игру, но счет так и не сравняли.

Мадридский "Реал" одержал легкую победу над "Гранадой" -4:1. Соперник команды Карло Анчелотти с середины второго тайма играл в меньшинстве.

Тираспольский "Шериф" обыграл "Флорешты" -3:1.

Римская "Рома" испортила дебют Андрея Шевченко во главе "Дженоа" -2:0. Софийский ЦСКА" победил "Арда" -2:1, а "Буде-Глимт" победил "Лиллистрем" -2:0.

В чемпионате Украины "Динамо" разгромило "Черноморец" -6:1, "Шахтер" дожил "Рух" -2:0, а "Заря" сенсационно проиграла ФК "Львов" -1:2. "Динамо" сыграет против "Баварии" 23 ноября в 19:45, "Шахтер" на следующий день сыграет против "Интера" в гостях в 22:00. В четверг "Заря" будет играть против "Ромы".