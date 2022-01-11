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вторник, 11 января 2022 21:20

Им нужно притереться. Эксперт рассказал, о новом тренере Светолиной

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Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина сменила тренера. Украинка отказалась от услуг британца Эндрю Бэтлса и начала сотрудничество в новом сезоне с латышом Андрисом Юшкой. Тренером-консультантом будет Гюнтер Бресник и наставник по физической подготовке Юрий Жураковский.

Теннисный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua поделился ожиданием от сотрудничества Свитолиной с новыми специалистами.

"Всегда трудно менять команду, потому что трудно прогнозировать "попадешь" ли с новым тренером. Я хорошо знаю Юшку как игрока. У него уровень понимания тенниса, опыт работы с Еленой Остапенко с Амандой Анисимовой.

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То, что я видел в матче Свитолина - Кисс (победила Элину на турнире в Аделаиде -Gazeta.ua ) пока не совпадает. Элина не получит от нового тренера, что хочет. На сколько будет плодотворным сотрудничество – пока прогнозировать сложно. Требуется время и притирка между тренером и игроком.

Элина выбрала его, чтобы играть в силовой теннис. Другой тренер Бресник достался от мужа. Австрийский наставник раньше помогал Гаэлю Монфису", – сказал эксперт.

Автор: Instagram.com/elisvitolina
 

Элина Свитолина сейчас занимает 16 место в мировом рейтинге. В последнем матче на турнире в Аделаиде украинка проиграла в первом круге. Следующим турниром будет Открытый чемпионат Австралии, стартующий 17 января.

Автор: Сергей Тищенко
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