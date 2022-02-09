"Игрушка дьявола": Лунина раскритиковали за фото с дорогим автомобилем

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился со своими подписчиками новой фотографией.
Голкипер опубликовал в своем Instagram фото дорого автомобиля Infiniti Q60.
Некоторые не оценили этого, за что Лунин получил порцию хейта.
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"Старайся больше, тренируйся, а эти понты - игрушка дьявола, до хорошего не доведут", - написал один из подписчиков.
"Ты мегаталант, лучший в Европе, но такие фото... Печально", - добавил другой.
Однако нашлись и те, кто вступился за Андрея и призвали не считать чужие деньги.
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Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За это время провел только три официальных матча за мадридцев.
В Украине вратарь играл за "Днепр" и "Зарю". В крайнем своем матче за "Реал" Лунин пропустил, однако команда выиграла.
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