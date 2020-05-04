Игроку "Атлетико" грозит существенная дисквалификация за ставку на собственный трансфер

Киран Триппье выступает за "Атлетико" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Игрок "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппье может получить дисквалификацию за ставку в букмекерской конторе.

Игрока подозревают в ставке на свой трансфер с "Тоттенхэмом" в "Атлетико", сообщает "24 канал".

Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула обвинения в адрес защитника. Ассоциация считает, что футболист нарушил правила о ставках.

29-летний игрок должен до 18 мая ответить на обвинения. Киран рискует получить дисквалификацию на 4 месяца.

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Киран Триппье перешел в "Атлетико" из "Тоттенхэма" летом 2019-го за выплату свыше 25 млн евро.