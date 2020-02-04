Игроков "Манчестер Сити" не устраивает работа Гвардиолы

"Ман Сити" Хосепа Гвардиолы потерпел два поражения подряд. Фото: Reuters

Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.

Во время общения с Гвардиолой футболисты выразили ему претензии из-за постоянной ротации, сообщает Daily Mail,

В этом сезоне "Манчестер Сити" ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд. Ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепа Микеля Артеты на пост тренера "Арсенала".

Также Гвардиола экспериментирует в защите, используя в обороне номинальных полузащитников Родри и Фернандиньо.

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После 25 туров "Манчестер Сити" удерживает второе место чемпионата Англии, уступая лидеру "Ливерпулю" 22 очка.