Игроки украинского клуба готовы бойкотировать сборы команды из-за долгов по зарплате

Владелец "Карпат" Петр Дыминский скрывается за пределами Украины после смертельного ДТП летом 2017 года. Фото: из открытых источников

Львовские "Карпаты" имеют серьезные финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату уже 3 месяца.

Футболисты "Карпат" отказываются ехать на тренировочный сбор команды в Турцию из-за большой задолженности по зарплате. Сейчас игроки и руководство клуба ведут переговоры, информирует Footboom

Клуб предложил игрокам компромисс: руководство готово выплатить задолженность за один месяц. Но футболисты хотят получить зарплату хотя бы за два месяца, иначе они отказываются тренироваться и лететь на тренировочный сбор. Также известно, что не все легионеры вернулись в расположение клуба вовремя.

По поводу тренировочного сбора в Турции, то он оказался под угрозой срыва еще и потому, что клуб до сих пор не оплатил организацию, проживание и перелет.

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После первой части сезона "Карпаты" идут на последнем 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.