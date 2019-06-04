Игроки сборной Украины "поплыли" в середине второго тайма

Александр Петраков остался недоволен началом второго тайма.

Главный тренер Украины Ю-20 Александр Петраков подвел итоги противостояния с Панамой.

"Эмоций не осталось. Уже забыл эту игру, жду четвертьфинала. Футболисты выполнили установку, мы готовились, ведь соперник серьезный. Немного подсели физически. В панамцев хорошие кондиции, ребята сильные, крепкие. А мы в середине второго тайма поплыли.

Хорошо, что довели до победного конца. Всех поздравляю с победой ", - цитирует Петракова" UA: Первый ".

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Сборная Украины разгромила Панаму со счетом 4: 1 и впервые в своей истории достигла стадии четвертьфинала молодежного Мундиаля.