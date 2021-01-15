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пятница, 15 января 2021 19:48

Игроки "Динамо" чуть ли не с открытым ртом слушают Луческу - Бойко

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Игроки &quot;Динамо&quot; чуть ли не с открытым ртом слушают Луческу - Бойко
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что изменилось в клубе с приходом Мирчи Луческу.

По словам голкипера, Луческу меняет команду под свое видение футбола.

"С его приходом многое изменилось в команде и клубе. Во-первых, его подход ко всему - к быту, тренировок. Тренировка кардинально изменились. Я не могу сказать, что он конкретно что-то изменил. Он изменил все.

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Он прививает команде свой футбол, который хочет видеть. Луческу подстраивается под каждую команду - у нас много теории, он тщательно разбирает соперников и нашу игру.

Теоретические занятия очень длинные. Луческу очень много информации приносит в команду. Ребята сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают. Он много интересного дает ", - сказал Денис Бойко в интервью Youtube-канале "Бомбардир".

"Динамо" после 13 туров УПЛ занимает первое место в турнирной таблице на одно очко випередажаючы "Шахтер".

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