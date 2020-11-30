Игрокам "Зари" задолжали зарплату за 3 месяца

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Представитель Украины в Лиге Европы "Заря" имеет финансовые проблемы.

Игроки не получили премиальные за выход в Лигу Европы и задолженность по зарплате в 3 месяца.

"Заря" до сих пор не получила премиальные за выход в еврокубки, хотя деньги якобы пришли. Как я понимаю, они расходуются на элементарные нужды команды. А срок задолженности по зарплате составляет три месяца", - сказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

За выход в групповой этап Лиги Европы "Заря" получила 3.7 млн ​​евро. Еще 580 тысяч евро команда получила за победу над АЕКом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Заря" разгромила АЕК

В текущем сезоне "Заря" занимает 8 место имея 14 очков после 10 матчей.