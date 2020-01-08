Игрока "Ливерпуля" признали лучшим футболистом Африки

Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем"

Конфедерация африканского футбола (CAF) раздала награды по итогам 2019 года. Лучшим игроком континента признали полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садё Мане.

Лучшей командой назвали сборную Алжира. Именно они стали победителями Кубка африканских наций в 2019 году, обыграв в финале Сенегал. Лучшая женская сборная – в Камеруне. Сообщает "Футбол-24"

Лучший гол забил Рияд Марез. Полузащитник отличился в матче Алжира против Нигерии со штрафного.

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Лучшим тренером назвали Джамеля Бельмади, тренирующего Алжир.