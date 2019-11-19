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вторник, 19 ноября 2019 20:11

Игрок "Зари" забил гол в спарринге невероятным ударом с середины поля

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Игрок &quot;Зари&quot; забил гол в спарринге невероятным ударом с середины поля
Артем Громов уже третий сезон играет за "Зарю". Фото: из открытых источников

Заря" и СК "Днепр-1" провели товарищеский поединок воспользовавшись паузой на матчи сборных.

Встреча на "Днепр Арене" порадовала сразу 4 забитыми мячами, один из которых стал настоящим шедевром.

На 26-й минуте бывший динамовец Артем Громов заметил, что голкипер далеко вышел из ворот, и шикарным ударом запустил мяч за спину Андрею Клищуку. Этот гол стал вторым в матче, а игра завершилась со счетом 2: 2, сообщает "Футбол 24"

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После 14-ти туров УПЛ "Заря" занимает второе место в чемпионате, тогда как СК "Днепр-1" находится на 9-й позиции Премьер-лиги.

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