Игрок уровня Шапаренко стоит €40-50 млн – фанаты "Баварии"

Роберт Левандовский забил невероятный мяч. Фото: "Динамо"

Баварские фанаты прокомментировали в соцсетях матч с "Динамо".

Они довольны, что команда выиграла, но разочарованы очередными травмами и слабой игрой резервистов. У "Динамо" отметили Шапаренко и Цыганкова, которые доставили много проблем обороне "Баварии". Об этом пишет footboom.com.

Markus: Арбитр сегодня судил не слишком хорошо. Показалось, что он симпатизировал "Баварии" и это неправильно. Пенальти был в наши ворота, но странно, что арбитры VAR ничего не увидели. "Баварии" не стоит помогать, мы и без этого способны выигрывать. Особенно у соперников такого уровня.

Hidde: У "Динамо" понравился Шапаренко, симпатичный игрок. Есть техника, видение поля, не жадничает с передачами. Но не хватает уверенности и смелости. Его бы в "Баварию" взять, мог бы из него вырасти хороший игрок. В "Динамо" он, вероятно, достиг потолка. Ещё Цыганков себя неплохо проявил. Чем-то похож на Ярмоленко.

Потенциально "Динамо" сильнее "Бенфики" и даже нынешней "Барселоны". Если бы они играли в более смелый футбол, то без проблем заняли бы второе место в группе

Hamza: Больше всего запомнился эпичный промах Нойера. Такое ощущение, что он пытался помочь "Динамо" забить первый гол в Лиге чемпионов. На удивление слабо сыграл сегодня. Постоянно отбивал мяч на игроков "Динамо". Давно не видел столько ошибок у Нойера за один матч.

Elf: Потенциально "Динамо" сильнее "Бенфики" и даже нынешней "Барселоны". Если бы они играли в более смелый футбол, то без проблем заняли бы второе место в группе. Удивительно, что тренер "Динамо" ставит автобусы в каждом матче, имея в наличии отличных атакующих игроков. Луческу мне всегда казался переоценённым тренером, которому далеко до топовых специалистов.

Kamel: "Динамо" умеет играть в атакующий футбол. Конечно, сегодня и "Бавария" сыграла слабо в обороне, но меня удивили украинцы. Почему они так не играли в предыдущих матчах? А то смотреть на их игру в Мюнхене было невозможно, это же антифутбол. Сегодня словно вышла на поле другая команда.

Ralz: В сугробах "Бавария" играла даже лучше, чем когда снег убрали. Если серьёзно, то второй тайм получился провальным. "Динамо" заслужило сегодня сыграть вничью, но у них просто нет игроков, которые могут забить гол. Был бы у "Динамо" Левандовски или Коман, матч бы выиграли украинцы.

Pirza: Нагельсманн отметил после игры Цыганкова, но вингеров у нас в команде хватает. А вот Шапаренко мне понравился намного больше. И такой футболист "Баварии" сильно помог бы. Парень держит мяч в ногах и отлично двигается по полю. У него большой талант, и в "Баварии" он мог бы продолжить развиваться. Сколько за него захочет "Динамо"? Игрок уровня Шапаренко стоит €40-50 млн.

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Заключительные матчи Лиги чемпионов будут сыграны в декабре. "Динамо" будет противостоять "Бенфике" в Лиссабоне. Матч не будет иметь для киевлян турнирного значения, потому что они не смогут подняться выше последнего места.