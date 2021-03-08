Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

Игорь Харатин отказался от возможности получить венгерское гражданство ради сборной Украины. Фото: ФК "Ференцварош"

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" 26-летний Игорь Харатин заболел коронавирусом.

Через положительный тест украинец пропустил матч 25-го тура чемпионата Венгрии против ЗТЕ, сообщила его жена футболиста Карина в Instagram.

По ее словам, Харатин переносит болезнь в легкой форме, чем она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии

В составе чемпиона Венгрии выступает еще одним игрок сборной Украины - Александр Зубков. Возглавляет команду Сергей Ребров.

Андрей Шевченко включил полузащитника "Ференцварош" в расширенный список игроков для подготовки к матов квалификации Кубка мира против Франции, Казахстана и Финляндии.

В текущем сезоне Игорь Харатин провел 34 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года. К тому играл за "Динамо", "Металлист" и "Зарю". В составе сборной Украины футболист провел 4 матча. Андрей Шевченко стал вызывать Харатин начиная с осени 2020 года.