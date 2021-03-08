Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 180
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1161
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1368
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1395
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2070
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3699
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 963
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Реал" спас ничью в матче с "Атлетико"
"Реал" спас ничью в матче с "Атлетико"
Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера
Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера
"Динамо" во второй раз разбило "Минай" в Киеве
"Динамо" во второй раз разбило "Минай" в Киеве
Роналду не повлиял на победу " Ювентуса"
Роналду не повлиял на победу " Ювентуса"
"Юнайтед" и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера
"Юнайтед" и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера
Интервью
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 360
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 387
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
1 Просмотров: 522
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
понедельник, 08 марта 2021 10:50

Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

  Комментировать
Игрок сборной Украины заболел коронавирусом
Игорь Харатин отказался от возможности получить венгерское гражданство ради сборной Украины. Фото: ФК "Ференцварош"

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" 26-летний Игорь Харатин заболел коронавирусом.

Через положительный тест украинец пропустил матч 25-го тура чемпионата Венгрии против ЗТЕ, сообщила его жена футболиста Карина в Instagram.

По ее словам, Харатин переносит болезнь в легкой форме, чем она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии

В составе чемпиона Венгрии выступает еще одним игрок сборной Украины - Александр Зубков. Возглавляет команду Сергей Ребров.

Андрей Шевченко включил полузащитника "Ференцварош" в расширенный список игроков для подготовки к матов квалификации Кубка мира против Франции, Казахстана и Финляндии.

В текущем сезоне Игорь Харатин провел 34 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года. К тому играл за "Динамо", "Металлист" и "Зарю". В составе сборной Украины футболист провел 4 матча. Андрей Шевченко стал вызывать Харатин начиная с осени 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игрок сборной Украины заболел коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины били в пустые кастрюли: как прошел первый международный женский день

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14319
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 9783
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 7461
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ 1 Просмотров: 5976
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5121
Спорт
Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет
Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет Просмотров: 90
Зинченко попросил прощения у болельщиков "Манчестер Сити"
Зинченко попросил прощения у болельщиков "Манчестер Сити" Просмотров: 315
Стало известно, кто победил на выборах президента "Барселоны"
Стало известно, кто победил на выборах президента "Барселоны" Просмотров: 207
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Вильярреалом"
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Вильярреалом" Просмотров: 279
Джокович побил "вечный" рекорд Федерера
Джокович побил "вечный" рекорд Федерера
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 338
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть