Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском

Эдуард Соболь провел за сборную 12 матчей. Фото: УАФ

Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал о языке общения в сборной Украины.

"Шевченко общается с командой на русском. В команде есть ребята, для которых основной язык - украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее. Впрочем, для Андрея Николаевича этот момент - непринципиально.

И что в этом плохого? Мы - свободные граждане своей страны. Каждый из нас имеет право на любую позицию. Каждый так или иначе интересуется политикой. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы она была как можно дальше от спорта ", - пояснил Соболь в интервью" Советскому спорту ".

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24-летний Эдуард Соболь является воспитанником "Металлурга" Запорожье. Контракт игрока принадлежит "Шахтеру", но пробиться в первую команду "горняков" не смог. Играл в аренде за "Металлург" Донецк, "Металлист", "Славию", Яблонец ". Сейчас играет в за лидера чемпионата Бельгии" Брюгге ". Провел 12 матчей за сборную Украины.