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понедельник, 17 февраля 2020 18:30

Игрок сборной Украины перешел в польский клуб

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Игрок сборной Украины перешел в польский клуб
Богдан Бутко( в центре) вторую часть сезона проведет в чемпионате Польши. Фото: ФК "Лех"

Защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко перешел в польский "Лех".

Правый защитник будет играть в Познани на правах аренды до конца текущего сезона, информирует официальный сайт "горняков".

Бутко не смог с первого раза пройти медосмотр, но со второй попытки все-таки убедил врачей польского клуба. Пока неизвестно, будет ли "Лех" право выкупа игрока.

В первой части сезона Богдан Бутко не провёл ни одного матча за первую команду "Шахтера" и перестал вызываться в сборную Украины. Ради игровой практики и возможности поехать на Евро сменил клуб.

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В чемпионате Польши "Лех" занимает 5 место отставая от лидера "Легии" на 8 очков. В команде также играет левый защитник из Украины Владимир Костевич.

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