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понедельник, 07 марта 2022 20:05

Игрок сборной Украины патрулирует улицы своего родного села после нападения России

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Игрок сборной Украины патрулирует улицы своего родного села после нападения России
Виктор Корниенко проводит второй сезон в первой команде "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко не остался в стороне после нападения России.

Футболист патрулирует улицы родного села и максимально помогает местным жителям, беженцам и бойцам территориальной обороны.

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"Это была моя инициатива. Когда произошло такое горе, понял, что не могу оставаться в стороне. Мой дом находится под Полтавой, прежде всего объехал блокпосты, расспросил, чем могу помочь - деткам, беженцам, терробороне. кто вынужден был оставить свои домики и убегать от обстрелов, бомбардировок.В своем населенном пункте оборудовал спортзал, где есть все необходимое для безопасной жизни.Многие знакомые звонят из Мариуполя, Харькова, всем говорю, чтобы ехали к нам: здесь есть все самое необходимое, а главное – у нас безопасно.

В чем люди нуждаются в первую очередь? В продуктах питания, теплых вещах... А на блокпостах и в военкоматах запрашивают экипировку: броники, берцы, другое необходимое для теробороны. К слову, я ведь и сам каждый день патрулирую улицы родного села. По графику, с шести вечера до шести утра, следим за соблюдением комендантского часа, порядком, чтобы никто посторонний не пришел на нашу землю.", - сказал Корниенко в комментарии официальному сайту "Шахтера".

Корниенко выиграл молодежный Кубок мира в 2019 году в составе сборной Украины. В "Шахтере" конкурирует с Исмаили за позицию левого защитника. Осенью провел первый матч за сборную Украины.

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