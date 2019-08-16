Игрок сборной Украины может перейти в итальянский гранд

Роман Яремчук может перейти в "Лацио"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в Серии А.

"Лацио" заинтересован в услугах украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука, сообщает портал Lalaziosiamonoi.it.

Форвард национальной сборной Украины рассматривается столичным клубом в качестве альтернативы их основной трансферной цели — 21-летнего испанца Дани Ольмо, играющему за загребское "Динамо".

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Яремчук ударно начал новый, свой третий сезон в "Генте": в 5 стартовых матчах во всех турнирах украинец отметился 5-ю голами и отдал 2 результативных передачи.