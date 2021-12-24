Игрок сборной России для Шевченка. "Дженоа" хочет подписать одноклубника Малиновского

Аутсайдер Серии "Дженоа" хочет подписать игрока сборной России 26-летнего Алексея Миранчука.

Команда Андрея Шевченко начала переговоры с "Аталантой" по трансферу россиянина, сообщает La Repubblica.

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"Беграммаски" хотят получить за Миранчука €12 млн и еще €3 млн в качестве бонусов, связанных с сохранением генуэзцами места в Серии А, а также индивидуальными показателями хавбека.

Также "Дженоа" интересуется вингером "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвардом "Гронингена" Йоргеном Ларсеном и защитником "Удинезе" Йенсом Ларсеном.

В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем матче команда Шевченко сыграла в ничью с "Аталантой". Следующую игру "грифоны" проведут 6 января против "Сассуоло".

Алексей Миранчук играет за "Аталанту" с 2020 года, но не имеет стабильного места в составе. За сборную России провел 41 матч и забил шесть голов.