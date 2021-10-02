Игрок сборной Финляндии снова оказался в центре конфликта

Гленн Камара побеждал сборную Дании. Фото: Reuters

Аамер Анвар, юрист полузащитника "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глена Камара, высказался о скандале в матче 2-го тура Лиги Европы со "Спартой" (0:1). Встреча, проходившая в Праге (Чехия), сопровождалась свистом школьников в адрес Камара. В "Рейнджерс" такое поведение болельщиков посчитали расизмом по отношению к темнокожему футболисту. Посещаемость стадиона была ограничена 10 тыс. человек. При этом на трибуны пустили лишь детей в возрасте до 14 лет.

"Я надеялся, что закрытие стадиона "Спарты" для фанатов из-за предыдущего скандала означает, что Камара сможет сосредоточиться на футболе. В УЕФА поступили мудро, пустив школьников. Но любой, кто смотрел матч, слышал, что дети смеялись и издевались над Камара.

Почему дети на него напали? Потому что после расистских оскорблений со стороны футболистов "Славии" его демонизировали фанаты и чешские СМИ. Было удручающе смотреть на это. Глен опечален поведением детей.

Глен сказал, что вчера вечером выключил телефон из-за оскорблений, которые продолжались. Но никто не должен мириться с расизмом. Ответ УЕФА — жалкое молчание. Ничего не изменится, пока клубы не начнут исключать из соревнований", — приводит слова Анвара журналист Джордан Кэмпбелл.

Весной во время матча в еврокубке Гленн Камара заявил, что его оскорбил чешский футболист "Славии" Ондржей Кудела. Доказательств не привел. Чех получил 10 матчей дисквалификации и пропустил Евро-2020.

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Гленн Камара является игроком сборной Финляндии, с которой 9 октября сыграет сборная Украины в рамках отбора к Кубку мира-2022. Первая встреча команди в Киеве закончилась вничью — 1:1.