Игрок "Шахтера" признался, что его дети не понимают украинский язык

арас Степаненко с женой Маргаритой воспитывает 3 сыновей

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о "языковой вопрос" в своей семье.

"Был в кинотеатре на мультфильме" Король Лев "и переводил детям с украинского на русский. У нас русскоязычная семья, поэтому сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском.

Меня вырастили в русскоязычной семье, в школе и в университете все было русскоязычное, поэтому так сложилось. Понимаю украинский и могу разговаривать. Может, не прямо так, чтобы речь лилась. А дети не понимают. Скоро время школы, и я настаиваю, чтобы они читали и разговаривали на украинском ", - сказал Степаненко в программе "ОТДУШИВДУШУ".

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В текущем сезоне УПЛ Тарас Степаненко провел 7 матчей за "Шахтер", но результативными действиями пока не отмечался.