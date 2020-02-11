Игрок "Шахтера" не смог перейти в польский клуб из-за травмы

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не смог перейти в польский "Лех" из-за травмы.
У Бутко - надрыв приводящей мышцы, в связи с чем он выбыл из строя как минимум на месяц, сообщает "Динамомания".
В "Шахтере" защитник проиграл конкуренцию за место в составе на позиции правого защитника бразильцу Додо и украинцу Сергею Болбату. Главный тренер команды Луиш Каштру не взял Бутко на зимние сборы команды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мораес назвал три клуба, которые хотели его подписать
В нынешнем сезоне 29-летний Богдан Бутко не провёл ни одного матча за "Шахтер"
Комментарии