Игрок "Шахтера" не смог перейти в польский клуб из-за травмы

Богдан Бутко остался без футбола на месяц из-за травмы бедра. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не смог перейти в польский "Лех" из-за травмы.

У Бутко - надрыв приводящей мышцы, в связи с чем он выбыл из строя как минимум на месяц, сообщает "Динамомания".

В "Шахтере" защитник проиграл конкуренцию за место в составе на позиции правого защитника бразильцу Додо и украинцу Сергею Болбату. Главный тренер команды Луиш Каштру не взял Бутко на зимние сборы команды.

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В нынешнем сезоне 29-летний Богдан Бутко не провёл ни одного матча за "Шахтер"