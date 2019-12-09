Игрок "Шахтера" не хочет возвращаться в донецкий клуб

Веллингтон Нем так и не смог закрепиться в первой команде "горняков". Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем, выступающий на правах аренды за "Флуминенсе", не хочет возвращаться в Украину.

Останусь я в "Флуминенсе" на постоянной основе? Этот вопрос стоит задать моим агентам. У меня есть контракт с "Шахтером", который действует еще полтора года. Не знаю, что произойдет в будущем. Варианты есть, но я оставил их на рассмотрение своим агентам, чтобы посмотреть, что из этого получится. Если говорить о моем желании, то я, конечно же, хочу остаться ", - цитирует Веллингтона Нема" 24 канал ".

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Арендное соглашение Не с "Флуминенсе" рассчитано до конца 2019 года. Веллингтон вернулся в Бразилию прошлым летом и за полгода в составе "Флу" провел 17 матчей и забил один мяч. В 2013 году Нем перешел в "Шахтер" именно с "Флуминенсе", но за 6 лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.