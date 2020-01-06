Игрок "Шахтера" и молодежной сборной Украины провел съемки в Москве для российского издания

Михаил Мудрик проводит досуг в Москве. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик принял участие в видео на русском футбольном Youtube-канале.

На видео украинец участвовал в соревновании по выполнению штрафных ударов. Проигравший должен был поменять прическу или покрасить волосы.

Съемки ролика проходили в Москве. Видео за первые сутки набрало около 800 000 просмотров, сообщает "Динамомомания"

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Михаил Мудрик является одним из самых больших талантов "Шахтера". В 17 лет уже успел дебютировал за первую команду "горняков". Провел 3 игры за молодежную сборную Украины.