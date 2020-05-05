Игрок немецкого клуба демонстративно нарушила карантину

Пиком карьеры Соломона Калу были выступления за "Челси". Фото: Reuters

Форвард берлинской "Герты" 34-летний Саломон Калу демонстративно нарушил правила карантина в Германии.

Кала провел прямую трансляцию с медицинского осмотра команды перед возобновлением сезона, пишет "Футбол 24".

Игроки "Герты" приехали на медосмотр. Калу в это время начал демонстративно нарушать требования эпидемиологической безопасности. Здоровался с одноклубниками рукопожатием, игнорировал социальное дистанцирование, тайно снял партнеров по команде в раздевалке. Потом зашел в кабинет врача при обследовании Джорада Торунариньи. Медик несколько раз попросил его не приближаться, но ивуариец заверил, что шутит.

"Герта" осудила поступок своего игрока и думает над наказанием для футболиста.

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Соломон Калу выступал за "Фейеноорд", "Челси" и "Лилль". Цвета "Герты" нападающий защищает с 2014 года.