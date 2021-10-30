Игрок "Наполи" повторил гол "Божьей рукой"

Легендарный Марадона забил рукой в четвертьфинале Кубка мира. Фото: Sportx

Игрок "Наполи" U-16 по имени Диего Панзоло повторил то, что в свое время при жизни сделал его великий тезка Диего Марадона. В матче против ровесников из "Ромы" на последней минуте юноша сравнял счет во встрече, рукой замкнув подачу с углового.

Попытки игроков команды-соперника что-то доказать арбитрам встречи не принесли ничего, кроме желтой карточки особо возмущевшемуся футболисту.

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На момент гола счет был 2:1 в пользу римлян. В аналогичном стиле Диего Марадона забил в четвертьфинальном матче Кубка мира-1986 против сборной Англии (2:1). Этот забитый мяч прозвали "рука Бога".