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среда, 20 января 2021 06:11

Игрок "Майнца" забил фантастический гол в чемпионате Германии

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Игрок &quot;Майнца&quot; забил фантастический гол в чемпионате Германии
Левин Озтунали 5 сезон выступает за "Майнц". Фото: Gettyimages.com.

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд не смогла обыграть "Майнц" - 1: 1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На старте второй половины игры полузащитник гостей Левин Озтунали открыл счет в матче. Полузащитник гостей протащил мяч от центра поля, качнул защитника и мощно пробил метров с 30 прямо в девятку.

"Боруссия" смогла спастись от поражения. В конце игры Тома Манье сравнял счет в матче.

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После 16-ти туров Бундеслиги лидирует "Бавария", которая имеет 36 очков. "Боруссия" Дортмунд с 29-ю очками занимает 4-е место. "Майнц" находится в зоне вылета.

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