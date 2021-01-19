Игрок "Майнца" забил фантастический гол в чемпионате Германии

Левин Озтунали 5 сезон выступает за "Майнц". Фото: Gettyimages.com.

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд не смогла обыграть "Майнц" - 1: 1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На старте второй половины игры полузащитник гостей Левин Озтунали открыл счет в матче. Полузащитник гостей протащил мяч от центра поля, качнул защитника и мощно пробил метров с 30 прямо в девятку.

"Боруссия" смогла спастись от поражения. В конце игры Тома Манье сравнял счет в матче.

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После 16-ти туров Бундеслиги лидирует "Бавария", которая имеет 36 очков. "Боруссия" Дортмунд с 29-ю очками занимает 4-е место. "Майнц" находится в зоне вылета.