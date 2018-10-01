Игрок "Ливерпуля" забил красивый мяч в ворота бывшей команды - видео

Одним из центральных матче европейского уик-энда стал матч Английской премьер-лиги. Лидер чемпионата "Ливерпуль" принимал третью команду - "Челси". Матч получился равным и напряженным, и в пилсумку ничья.
Настоящим украшением поединка стал гол Данные Стариджа. Нападающий "Ливерпуля" забил в ворота своей бывшей команды и принес "красным" один зачетный пункт.
АПЛ, 7 тур
Челси - Ливерпуль - 1:1
Голы: Азар, 25 - Старридж, 89
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