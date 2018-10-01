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понедельник, 01 октября 2018 20:11

Игрок "Ливерпуля" забил красивый мяч в ворота бывшей команды - видео

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Игрок &quot;Ливерпуля&quot; забил красивый мяч в ворота бывшей команды - видео
Старридж забил классный гол в ворота "Челси"

Одним из центральных матче европейского уик-энда стал матч Английской премьер-лиги. Лидер чемпионата "Ливерпуль" принимал третью команду - "Челси". Матч получился равным и напряженным, и в пилсумку ничья.

Настоящим украшением поединка стал гол Данные Стариджа. Нападающий "Ливерпуля" забил в ворота своей бывшей команды и принес "красным" один зачетный пункт.

АПЛ, 7 тур

Челси - Ливерпуль - 1:1

Голы: Азар, 25 - Старридж, 89

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Игрок итальянского клуба забил мяч после прохода через все поле - видео

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