Игрок "Фенербахче" отказался переходить в "Динамо"

Миха Зайц не желает покидать "Фенербахче"

Миха Зайц не перейдет в "Динамо" этим летом

Яка Луку, представляющий интересы полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца, однозначно ответил о будущем своего клиента.

"В Михи, по-прежнему действующий контракт с "Фенербахче", а он очень счастлив в Стамбуле. Он играет в большом клубе, с хорошим президентом, замечательным тренером и блестящим спортивным директором.

В Михи нет намерения менять команду, поскольку "Фенербахче" работает сейчас над созданием новой команды и имеет большие амбиции", - цитирует Луку Sampdoria News.

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Медиа сообщали, что "Динамо" заинтересовано в услугах 25-летнего словенца, но цена в 9 млн евро не устроила киевлян.