Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой

 
Ексклюзивы
1/5
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 216
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 450
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 648
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3294
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 8352
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 576
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 603
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
3 Просмотров: 2142
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2637
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 117
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 06:11

Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой

  Комментировать
Игрок &quot;Фейеноорда&quot; забил гол роскошным ударом пяткой
Брайан Лиссен выступает за "Фейеноорд" с 2020 года. Фото: Instagram.com/bryan_linssen

В матче шестого тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" одолел "Херенвен" со счетом 3:1

Дубль на свой счет записал Гус Тиль. Но героем матча стал другой игрок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу

Нападающий "Фейе" Брайан Линссен отличился красивым мячом. Листен решился на удар пяткой после навеса с фланга. Риск себя оправдал - голкипер "Геренвена" не ожидал таких хитростей, а мяч от штанги влетел в сетку ворот.

В турнирной таблице "Фейеноорд" занимает четвертое место, отставая от лидера "Аякса" на четыре очка.

В следующем туре команда сыграет против команды бывшего динамовца Микаэля Дуелунда "НЭК".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 12377
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 9990
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 7902
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 6444
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 6003
Спорт
"Барселона" осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 441
Почему Усик не устоит против Джошуа
Почему Усик не устоит против Джошуа
 Просмотров: 747
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
 Просмотров: 63
Анчелотти пообещал Лунину игровое время в "Реале"
Анчелотти пообещал Лунину игровое время в "Реале" Просмотров: 135
Джошуа планирует нокаутировать Усика
Джошуа планирует нокаутировать Усика Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
3
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
1
В Раду могут попасть восемь партий - социология
Голосов: 125
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть