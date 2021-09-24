Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой

Брайан Лиссен выступает за "Фейеноорд" с 2020 года. Фото: Instagram.com/bryan_linssen

В матче шестого тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" одолел "Херенвен" со счетом 3:1

Дубль на свой счет записал Гус Тиль. Но героем матча стал другой игрок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу

Нападающий "Фейе" Брайан Линссен отличился красивым мячом. Листен решился на удар пяткой после навеса с фланга. Риск себя оправдал - голкипер "Геренвена" не ожидал таких хитростей, а мяч от штанги влетел в сетку ворот.

В турнирной таблице "Фейеноорд" занимает четвертое место, отставая от лидера "Аякса" на четыре очка. В следующем туре команда сыграет против команды бывшего динамовца Микаэля Дуелунда "НЭК".