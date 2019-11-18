Игрок "Динамо" в стиле Лобановского забил в товарищеском матче

Де Пена повторил знаменитый удар Лобановского. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена помог своей команде разгромить "Оболонь-Бровар" в товарищеском матче.

Киевляне забили в ворота "пивоваров" пять "сухих" мячей, четыре из которых - в активе Де Пена. Особенно красивым получился второй мяч уругвайца. Карлос отличился прямым ударом с углового, сообщает "Футбол 24"

Так называемый "сухой лист" был фирменным трюком легендарного игрока и тренера "Динамо" Валерия Лобановского.

В нынешнем сезоне Карлос Де Пена сыграл за "Динамо" 12 матчей в чемпионате Украины, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.