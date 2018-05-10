Игрок "Динамо" рассказал забавную историю из внутренней кухни

Морозюк, на переднем плане, поделился, как наживался на партнерах. Фото: ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал о том, как зарабатывал на бутсах из секонд-хенда, продавая их друзьям дороже.

"Бутсы невозможно было купить, а в секонд-хенд привозили шикарные. Я их покупал за 10 гривен во Львове, а потом в Киеве продавал. Только спустя пять лет я рассказал своим друзьям, за сколько я их покупал и за сколько продавал. Я "наварил" пару раз нормально. Купил бутсы за 40 гривен, потом "Лысому" (Владимиру Лысенко. - Gazeta.ua) продал за тысячу. Еще на два размера больше были, он так плевался. Затем через пять лет рассказал ему, мол, брат, извини, повысят зарплату - я тебе все отдам", - приводит слова Морозюка Youtube-канал "Отдушивдушу".

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Николай Морозюк имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины, в составе которой 13 раз выходил на поле (забил 1 мяч).