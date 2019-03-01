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пятница, 01 марта 2019 12:13

Игрок "Динамо" рассказал, как отреагировал на жребий в Лиге Европы

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Игрок &quot;Динамо&quot; рассказал, как отреагировал на жребий в Лиге Европы
Буяльский рассказал об ожиданиях от матчей с "Челси". Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал борьбу за чемпионство в УПЛ и жребий в 1/8 финала Лиги Европы, где киевлянам попался лондонский "Челси".

"Стараюсь не обращать на таблицу внимания и не смотреть, хотя знаю, что "Шахтер" обыграл "Александрию". У нас свои задачи, сейчас главное от игры к игре набирать по три очка.

Принимаем такой чемпионат, какой он есть. Хочется только, чтобы было не 12 команд, как сейчас, а 14 или 16 коллективов. Надеюсь, скоро состав участников чемпионата расширится и будет интереснее.

Думаю, физически мы готовы. В Испании мы работали в идеальных условиях, а сейчас дома еще немного надо перестраиваться. Привыкать к нашим полям, к нашей погоде. В плане игры стараемся улучшать свои действия в каждом матче.

Соль уже забил два гола? Мне кажется, в "Динамо" еще не было такого игрока, которого бы плохо приняли. У нас единый коллектив. Если мы будем по отдельности, украинцы с украинцами, а легионеры отдельно, ничего хорошего из этого не получится. Залог успеха только в нашем единстве. Так мы и стараемся делать.

"Челси" есть "Челси", что тут говорить

Уверен, Фран Соль поможет нашей команде, а клуб поможет ему. И он в "Динамо" будет тоже прогрессировать. Думаю, в первых матчах все уже заметили его удачную игру.

Как отреагировал на жребий в Лиге Европы? "Челси" есть "Челси", что тут говорить. Эксперты говорят, что у них спад в игре. Но по именам это очень сильный коллектив. Нам будет интересно проверить как свой личный уровень, так и уровень "Динамо" в матчах с таким соперником. Может, хотелось на этой стадии и другого соперника, но с "Челси", думаю, тоже можно играть, – сказал Буяльский "Команде №1".

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Первый матч с "Челси" "Динамо" сыграет 7 марта, повторный - через неделю в Киеве.

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Дата
01
марта

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  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
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