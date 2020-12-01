Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира

В активе Ефима Конопля уже 3 матча за сборную Украины. Фото: УАФ

Защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал, как потратил премиальные за победу на молодежном Кубке мира-2019 года в Польше.

По сообщению СМИ футболисты сборной Украины получили около 30 000 долларов.

"Я сразу все эти деньги отложил. Сейчас вот поиграл в УПЛ, наскреб какие-то деньги. И купил родителям квартиру в Киеве. Постоянно мотались по съемным квартирам.

Ситуация в Донецке заставила переехать. Мама полтора года жила в Волгограде, потом в Харькове года три, а сейчас уже полгода-год живем в Киеве. Вот и решили. Спросил, который им нравится район. Они ответили, что где-то на левом берегу, где Русановская набережная. А мне по большому счету ничего и не надо. Я то там, то сям. Никто не знает, где я завтра окажусь. Могу зимой за границу выехать", - сказал Конопля в эфире "Футболхаб".

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Ефим Конопля является воспитанником "Шахтера". Играет на позиции правого защитника. Уже второй сезон играет на правах аренды за "Десны". В октябре дебютировал за национальную сборную Украины.