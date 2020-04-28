"Играл на гитаре и хавал селедку": Алиев раскритиковал экс-партнера сборной Украины

Александр Алиев создал ютуб-канал "Кент", на котором освещает свою жизнь. Фото: Инстаграм Александра Алиева.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев раскритиковал своего бывшего партнера по национальной команде Евгения Левченко.

"Наверное, Левченко почувствовал себя таким европейцем. Наверное, он делает что-то хорошее. Я не говорю, как он комментирует на канале "Футбол", что он понимает очень сильно в футболе.

Ну если он понимает в футболе, то чего же, когда мы были в сборной, Левченко сидел на лавочке и играл на гитаре? Смотрел, как мы с Артемом Милевским защищали честь страны. Я этого не говорил. Я не говорю, как он комментирует матчи и разбирается в футболе.

Да, поиграл в Европе. Ну где поиграл, в Нидерландах и все? Он мог сказать мне это лично. Я не буду говорить, какой он и что. У нас был хороший коллектив в сборной, когда мы только начинали. Если ему не нравится, просто помолчи и все. А пиариться за счет меня - я этого не приветствую.

Пусть комментирует, ради бога. Я послушаю его, но ничего нового от него не слышу и в плане футбола как от комментатора.

Я помню, он в сборную приезжал. Он любитель поиграть на гитаре и привезти селедку. Вот он приезжал в сборную, играл на гитаре и хавал селедку. Я на него не обижаюсь, но он мог это лично мне сказать", - рассказал Алиев в эфире YouTube-канале "Миля".

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Ранее Евгений Левченко раскритиковал Александра Алиева и его YouTube-канал "Кент". Левченко провел за сборную Украины 8 матчей.