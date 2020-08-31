"Играем, как команда второго дивизиона": Яремчук раскритиковал игру "Гента"

Роман Яремчук является основным форвардом сборной Украины. Фото: Рейтер

Форвард "Гента" Роман Яремчук прокомментировал победу своей команде над "Мехеленом" в рамках 4-го тура чемпионата Бельгии.

Эта победа стала для "Генка" первой в чемпионате. Команда Яремчука смогла минимально победить в не простом поединке.

"Это была очень важная победа, наша первая победа в сезоне. Но у меня остались не очень хорошие чувства после матча, потому что мы не играли, как настоящий Гент.

Мы должны играть, как одна из лучших команд Бельгии, мы же играем как команда из второго дивизиона. Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны стать лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем налажена.

Я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы, и я не могу их винить. Мы слишком много обороняемся, для нас это плохо", - приводит слова Яремчука Voetbalkrant.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" узнало потенциального соперника в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года, когда перешел из "Динамо" за 2 млн евро.