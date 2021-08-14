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суббота, 14 августа 2021 21:45

Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"

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Игра в одни ворота: почему &quot;Интер&quot; разгромил &quot;Динамо&quot;
Симоне Индзаги возглавил "Интер" летом 2021 года. Фото: REUTERS

В товарищеском матче миланский "Интер" разгромил "Динамо" - 3:0.

Что нужно знать об игре в Монце?

Без Луческу и Миколенко. Наставнику "Динамо" врачи пока запрещают находиться на скамейке запасных. Миколенко не прилетел в Италию из-за повреждения.

Ротация от "Динамо". Киевляне использовали 22 игрока, дав поиграть всем заявленным на матч кроме третьего вратаря Нещерета и форварда Шкурина.

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Полное преимущество "Интера". Подопечные Симоне Индзаги выглядели на уровень выше соперника. Создавалось впечатление, что игроков "Интера" просто больше не поле. "Динамо" просто не успевало за соперником. "Интер" при желании мог довести счет до неприличного.

Проблемы в полузащите и обороне. Середина поля "Динамо" полностью проиграла матч. "Интер" удачно использовать высокий прессинг. Центр защиты сыграл ненадежно дав много свободы сопернику. Проиграв много силовой, тактической борьбы.

Шкурин просидел весь матч на скамейка запасных

Слабая игра лидеров "Динамо". Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Николай Шапаренко провели слабый матч.

Проблемы в атаке. У гостей начало получаться что-то в атаке только в конце матча, когда "Интер" уже бросил играть.

Информация для Луческу. Наставник "Динамо" увидел слабые стороны команды на фоне сильного соперника. Соперника такого уровня не встретишь в Украине. Поэтому такие матчи полезны.

18 августа "Динамо" сыграет в матче четвертого тура УПЛ против "Ингульца". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице команда Луческу занимает второе место уступая три очка "Десне", которая имеет матч больше.

Автор: Сергей Тищенко
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