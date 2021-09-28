Игра упущенных моментов: почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"

В матче второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" -0:0.
Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?
Без неожиданностей. Оба тренера выставили прогнозируемые стартовые составы.
Активный прессинг. Обе команды старались высоко встречать соперника и искать ошибки на чужой половине поля.
Травма Траоре. В начале матча нападающий "Шахтера" получил травму. Траоре не смог самостоятельно покинуть поле.
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Де Дзерби играл без выраженного форварда. После потери Траоре "Шахтер" перестроился на игру без выраженного нападающего. Ближе всех к острию атаки был Педриньйо.
Активный Соломон. Игрок сборной Израиля был всего активным футболистом хозяев в атаке.
Проблемы "Интера" в середине поля. Гости неубедительно выглядели в середине поля. Допустили много потерь и ошибок.
Проблемы "Шахтера" в защите. Оборона "горняков" провела очередной слабый матч. Гости имели достаточно моментов, чтобы забить.
"Интер" был ближе к победе и имел больше моментов
Игра упущенных моментов. Обе команды имели свои моменты у ворот соперника. Шансов у "Интера" было больше и они были лучше.
Пятов спас "Шахтер". В конце игры вратарь "Шахтера" дважды подряд выручил свою команду.
Игра до забитого мяча. Кто забил бы гол, тот и победил. "Интер" был ближе к победе. Команда Симеоне Индзаги имела больше моментов, но не хватило реализации и удачи.
19 октября "Шахтер" будет принимать "Реал" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.
"Шахтер" после двух туров имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.
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